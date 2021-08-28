Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribayat gündemde
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, Fernando Muslera'nın yanına yeni bir Türk kaleci transfer etmek istiyor. Bu konuda Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan ve Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı gündemine alan Cimbom, iki oyuncudan biriyle anlaşma sağlayacak.
Sezona Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken kaptan Fernando Muslera'nın yanına da bir Türk kaleci arıyor.
2 İSİM GÜNDEMDE
Sarı kırmızılı kulüpte 5 şampiyonluk 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Lig Kupası kazanan yıldız isim 35 yaşındaki Muslera'yı zaman zaman dinlendirmek ve sonrasında da kaleyi güvenli ellere teslim etmek isteyen Galatasaray'da Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat gündeme alındı.
MUSLERA'YI YEDEKLEYECEK
Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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