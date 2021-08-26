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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi için kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Bu bağlamda kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupanın en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi için kura çekimi bugün yapılacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 4. torbadan katılacağı turnuvada gruplar belli olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

İşte, ŞL kuraları ile ilgili son bilgiler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde, TSİ 19:00'da çekilecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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