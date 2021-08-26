Helsinki: 2 - Fenerbahçe: 5 MAÇ SONUCU | Finlandiya’da Valencia şov

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Helsinki, 27'de Roope Riski ile skoru 2-1'e getirdi. 52. dakikada yeniden sahneye çıkan yıldız futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi ve takımını rahatlattı. Helsinki 88. dakikada Riku Riski ile skoru 3-2'ye getirdi. Fenerbahçe, 90+2'de Fatih Şanlıtürk ile skoru 4-2 yaptı. Kanarya, Peltola'nın 90+5'te kendi kalesine attığı golle durumu 5-2'ye getirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

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