Helsinki: 2 - Fenerbahçe: 5 MAÇ SONUCU | Finlandiya'da Valencia şov
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Helsinki ile karşı karşıya geldi.. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 5-2 mağlup etti. Kanarya, toplamda 6-2'lik skoru elde ederek tur atladı. Maçta, Enner Valencia 3 golle yıldızlaştı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'ye konuk oldu. İlk karşılaşmada sahasında Finlandiya ekibini 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, rövanşta da çok iyi bir futbol ortaya koyarak 5-2 galip geldi.
Kanarya, etkili başladığı maçta 11. dakikada Enner Valencia ile öne geçti. Sarı lacivertliler, bu golün hemen ardından 3 dakika sonra yine Valencia ile farkı 2'ye çıkardı.
Bu dakikadan sonra baskısını artıran Helsinki, 27'de Roope Riski ile skoru 2-1'e getirdi. 52. dakikada yeniden sahneye çıkan yıldız futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi ve takımını rahatlattı. Helsinki 88. dakikada Riku Riski ile skoru 3-2'ye getirdi. Fenerbahçe, 90+2'de Fatih Şanlıtürk ile skoru 4-2 yaptı. Kanarya, Peltola'nın 90+5'te kendi kalesine attığı golle durumu 5-2'ye getirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
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