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AS Roma: 3 - Trabzonspor: 0 MAÇ SONUCU | Fırtına UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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AS Roma: 3 - Trabzonspor: 0 MAÇ SONUCU | Fırtına UEFA Konferans Ligi’ne veda etti

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, İtalya'nın köklü takımlarından Roma ile karşılaştı. İlk maçı Trabzon'da 2-1 kaybeden Fırtına, İtalya'da rakibine 3-0 mağlup olunca Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Roma deplasmanına konuk oldu.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Roma adına 20' Cristante, 65' Zaniolo, 84' Stephan El Shaarawy'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Karsdrop'un pasında topu önüne alan Cristante'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Karsdrop'un pasıyla topla buluşan Pellegrini'nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ ROMA 3 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

İKİNCİ YARI

48. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe atışında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Patricio, kornere çeldi.

54.dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

62. dakikada Nwakaeme'nin ortasında kafalardan seken topa gelişine vuran Hamsik'in sert şutunu kaleci Patricio kornere çeldi.

65. dakikada gönderilen uzun topla birlikte ceza sahası içine giren Zaniolo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Patricio kontrol etti.

84. dakikada Pelligrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasında meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın filelere gönderdi. 3-0

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