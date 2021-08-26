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Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş’ın rakipleri...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izlemek için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu arasında yer alan Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Gruplara 4. torbadan katılacak temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Temsilcimiz kuraya 4. torbadan katılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan

C GRUBU: Sporting, B.Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: İnter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

E GRUBU: Bayern Munih, Barcelona, Benfica, D. Kiev

F GRUBU: Villareal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

GRUPLARDA YER ALMA HAKKI ELDE EDEN TAKIMLAR

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

'Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

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