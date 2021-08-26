Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Temsilcimiz kuraya 4. torbadan katılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan

C GRUBU: Sporting, B.Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: İnter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

E GRUBU: Bayern Munih, Barcelona, Benfica, D. Kiev

F GRUBU: Villareal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö