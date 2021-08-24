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Trabzonspor, Denswil ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Trabzonspor, Denswil ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da beklenen transfer gerçekleşti. Bordo Mavililer, Stefano Wilfred Denswil'i kiraladığını KAP'a bildirdi.

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmayı başaran Trabzonspor, Süper Lig'e de 2'de 2 yaparak başlamıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fırtına, Bologna forması giyen Stefano Wilfred Denswil'i Trabzon'a getirmişti.

Bordo mavililer, oyuncunun kiralanması konusunda Bologna ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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