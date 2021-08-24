Trabzonspor, Denswil ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fırtına, Bologna forması giyen Stefano Wilfred Denswil'i Trabzon'a getirmişti.

Bordo mavililer, oyuncunun kiralanması konusunda Bologna ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.