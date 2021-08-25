Beşiktaş'a Kaan Ayhan'dan kötü haber! Transfer çıkmaza girdi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Siyah beyazlı ekip, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'dan kulübü Sassuolo'nun fiyat düşmemesi sebebiyle vazgeçti. Yönetim kadrosuna katmak üzere başka oyunculara yöneldi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündemde olan Kaan Ayhan transferi konusunda flaş gelişme yaşandı. Beşiktaş Kaan Ayhan transferinden vazgeçti.
SASSUOLO KAAN'I BIRAKMADI
26 yaşındaki milli oyuncu transferi konusunda Sassuolo ile görüşmelerin ardından İtalyan Kulübü oyunucuyu bırakmayacağını siyah-beyazlı yönetime bildirdi.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Kaan Ayhan transferini rafa kaldıran Beşiktaş alternatif isimlere yönelme kararı aldı.