Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Hollanda'yı 3-0 bağlup etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turundaki ilk maçını Çekya ile yapacak. Son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulü devam edecek. Peki, Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

TÜRKİYE - ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası son 16 turu Türkiye - Çekya karşılaşması, 29 Ağustos Pazar günü oynanacak. Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde oynanacak karşılaşmanın saati henüz belli olmadı. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.