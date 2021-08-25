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Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda?

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SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren Filenin Sultanları, bu galibiyet sonrası D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi. A Milli Takım'ın şimdiki rakibi ise Çekya oldu. Peki, Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Çekya voleybol maçı ile ilgili merak edilenler...

Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Hollanda'yı 3-0 bağlup etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turundaki ilk maçını Çekya ile yapacak. Son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulü devam edecek. Peki, Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

TÜRKİYE - ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası son 16 turu Türkiye - Çekya karşılaşması, 29 Ağustos Pazar günü oynanacak. Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde oynanacak karşılaşmanın saati henüz belli olmadı. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

SADECE 1 SET VERDİ

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamladı. Filenin Sultanları, oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 1 set verdi.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulü devam edecek.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE: 0-3
SALON: BT Arena
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Sabine Witte (Almanya)
HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Dambrink, Daalderop, Lohuis, Bongaerts, Schoot (L), Knip (L) (Grothues, Dıjkema, Jasper, Plak, Baıjens)
TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L)
SETLER: 21-25, 21-25, 20-25
SÜRE: 1 saat 21 dakika (26′ 26′ 29′)

EN SKORER OYUNCU: EDA ERDEM DÜNDAR

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Eda Erdem Dünda'a Ebrar 15, Zehra 13, Hande ve Tuğba 9 ve Cansu 5 sayıyla katkı sağladı.

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