Helsinki - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB HJK Helsinki rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
Helsinki - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB - HJK Helsinki rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Helsinki - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlanıyor. Fenerbahçe ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB - HJK Helsinki rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak. Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TV8 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
FENERBAHÇE'DE HJK HELSİNKİ MAÇININ KAMP KADROSU
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, kafileye dahil edilmedi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 232. MAÇINI OYNAYACAK
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösterecek.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|63
|32
|17
|14
|83
|59
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|TOPLAM
|231
|85
|48
|98
|285
|338
"KUPA 2"DE 117 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.
Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.
Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.
VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 18. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.
SON 6 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi.
Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı.
Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.
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