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Haberler Galeri Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli yıldız Kaan Ayhan transferinde son noktaya gelindi. İtalyan kulübü Sassuolo'nun inadını kıran siyah beyazlı yönetim, ödeme planını görüşüyor. Öten yandan Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldız Umut Meraş transferinde de, son aşamaya geldiği öğrenildi. Yönetim, iki ismi bu hafta açıklayarak yaz transfer dönemini büyük ölçüde bitirecek.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 13:53
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Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran, Mert Günok, Mehmet Topal, SalihUçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de renklerine bağlayarak gücüne güç katan Siyah-Beyazlılar şimdi de gözlerini Kaan Ayhan ve Umut Meraş'a dikti.

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Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

Yerli kalitesini artırmayı ve takım içerisinde alternatif yaratmayı planlayan Kara Kartal iki milli futbolcuyu da alarak transferi noktalamayı hedefliyor.

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Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

HAFTA SONUNA KADAR...
Bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş , Kaan Ayhan için uzun süredir pazarlık halinde olduğu Sassuolo ile orta yolu bulmaya çok yaklaştı.

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Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

Teknik direktör Alessio Dionisi'nin kadrosunda pek düşünmediği 26 yaşındaki futbolcu için artık ufak detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenilirken, transferin bu hafta sonuna kadar sonuçlandırılma ihtimalinin güçlü olduğu da gelen haberler arasında.

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Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

TRABZONSPOR VE ADANA DEMİRSPOR DA DEVREDE
N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrasında sol bek araştırmaya başlayan Kara Kartal, Umut Meraş'a yöneldi.