Ryan Donk Galatasaray’dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Kasımpaşa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Donk, sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.