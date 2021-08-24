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Ryan Donk Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Ryan Donk Galatasaray’dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı oyuncu Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kulüp anlaşmanın 1+1 olduğunu açıkladı.

Kasımpaşa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Donk, sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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