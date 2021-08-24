Fenerbahçe ayrılığı duyurmuştu! Yeni takımı belli oldu

KULÜP RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.