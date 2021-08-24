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Fenerbahçe ayrılığı duyurmuştu! Yeni takımı belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Fenerbahçe ayrılığı duyurmuştu! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'den ayrıldığı resmen duyurulan Mame Thiam Süper Lig'de kaldı. Thiam, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekibi Kayserispor, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KULÜP RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Transferle ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur." denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.

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