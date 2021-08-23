Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 MAÇ SONUCU | Fırtına ikide iki yaptı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Bordo Mavili ekip karşılaşmayı 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas ve Nwakaeme kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada sağ kanattan Fajr'ın altıpasın gerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda Uğurcan son anda topu köşeden kornere çeldi.
9'uncu dakikada Hamsik'in ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.
11'inci dakikada sağ kanattan Djaniny pasıyla ceza sahasına giren Gervinho'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
13'üncü dakikada Nwakaeme'nin şutunda top ceza sahası içerisinde Azubuike'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.
15'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali'nin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
23'üncü dakikada Uğur'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38'inci dakikada Bakasetas'ın uzaktan sert şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
42'nci dakikada Fajr'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üst direğin hemen üzerinden az farkla auta çıktı.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
47'nci dakikada Hamsik'in şutunda kaleciden dönen top ceza sahası sol çaprazındaki Nwakaeme'nin önünde kaldı, onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
60'ıncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Hamsik'in doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Ali yumruklayarak uzaklaştırdı.
65'inci dakikada Hamsik'in pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.
67'nci dakikada Gradel ceza sahası içerisinde Edgar ile ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
70'inci dakikada Uğurcan Gradel'in penaltı atışını kurtardı, dönen topta Gradel'in ikinci şutunu da Uğurcan Çakır çıkardı ancak devamında Cofie, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu; 2-1.
86'ncı dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
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