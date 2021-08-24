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Stefano Denswil Trabzon'da

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Stefano Denswil Trabzon’da

Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Trabzonspor transferde de tam gaz devam ediyor. Bordo mavililer Bologna'dan Stefano Denswil ile anlaşma sağladı ve gece yarısı şehre getirdi.

Trabzonspor , Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, "Merhaba arkadaşlar" diye seslendi. Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzonspor armasını öptü.

Savunma oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçerek bordo mavililer ile resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspora aranan kan bulundu! TRABZONSPOR'A ARANAN KAN BULUNDU!

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