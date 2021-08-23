23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'a aranan kan bulundu! Hollandalı stoper Stefano Denswil'le anlaşma tamam

Son dakika | Trabzonspor'a aranan kan bulundu! Hollandalı stoper Stefano Denswil'le anlaşma tamam

SPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
ABONE OL
Son dakika | Trabzonspor’a aranan kan bulundu! Hollandalı stoper Stefano Denswil’le anlaşma tamam

Son dakika haberi... Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in transferi için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı.

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna forması giyinen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna'da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil'in Trabzon'da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

Trabzonspordan sol bek hamlesi TRABZONSPOR'DAN SOL BEK HAMLESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA