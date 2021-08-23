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Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Morutan transferine ilişkin açıklama yaptı

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Morutan transferine ilişkin açıklama yaptı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u Feghouli ve Luyindama'nın golleriyle geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonu transfere dair açıklamalarda bulundu. Terim, Morutan transferine ilişkin önemli sinyaller verdi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u Feghouli ve Luyindama'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Olimpiu Morutan transferine dair gelen soruyu yanıtladı.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1-0 mağlup başladık. Son zamanlarda genelde böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu. Özellikle ilk yarı çok gol kaçırdık.

Epeydir duran toplardan gol atmıyorduk. Luyindama'nın golü geldi. Bana göre bugünün 3 puanı alması gereken takımı Galatasaray'dı. Bundan daha da güzel oynayacağız, herkes emin olabilir.

"GALATASARAYLILAR MERAK ETMESİN"

Olimpiu Morutan transferinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin, yönetimimiz takip ediyor.

Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor. Galatasaray taraftarı rahat olsun."

MORUTAN'IN HOCASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI! "KAYBETTİK..."

Galatasaray'ın bir numaralı transfer gündemi Olimpiu Morutan da üst üste gelişmeler yaşanıyor. Genç oyuncu, Steaua Bükreş'in bu akşam oynadığı lig maçında maç kadrosuna alınmamıştı.

Steaua Bükreş'in maçının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Edi Iordanescu, Morutan'ın takımdan ayrılacağını açıkladı. Iordanescu, "Olimpiu Morutan önemli bir oyuncu ama onu kaybettik. Yerine birini almalıyız." ifadelerini kullandı.

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