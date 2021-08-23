Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Morutan transferine ilişkin açıklama yaptı

Epeydir duran toplardan gol atmıyorduk. Luyindama'nın golü geldi. Bana göre bugünün 3 puanı alması gereken takımı Galatasaray'dı. Bundan daha da güzel oynayacağız, herkes emin olabilir.

"GALATASARAYLILAR MERAK ETMESİN"

Olimpiu Morutan transferinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin, yönetimimiz takip ediyor.