Luyindama’dan transfer açıklaması! Sonsuza kadar Galatasaray’da oynayacağım

Christian Luyindama, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"SONSUZA KADAR..."



Christian Luyindama, kendisine yöneltilen "Gol anında ne hissettin?" sorusuna "Bugüne gelene kadar çok çalıştım. Kendimi en iyi şekilde hazırladım. Bugün de attığım golle sonucunu gördük." yanıtını verdi.

Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Luyindama, "Türkiye'ye Galatasaray için geldim. Transferde adım geçiyor olabilir ama sonsuza kadar Galatasaray'da oynayacağım" dedi.

"BOSS GERİ DÖNDÜ"

Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Luyindama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akşam ayrıca doktorumuz Yener İnce'ye de teşekkür etmek istiyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim. O zor zamanlarda her zaman beni motive etti. Bu akşam da gol atmadan önce bana gol atacağımı söylemişti. Ayrıca hocamız Fatih Terim'e de bana her zaman güven duyduğu için ona da çok teşekkür ederim."

Son olarak sarı kırmızılı taraftara da teşekkürlerini sunan Luyindama 'Boss geri döndü! Artık buradayım!'" diyerek sözlerini noktaladı.