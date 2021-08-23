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Son dakika | Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika | Fenerbahçe’den TFF’ye 250 milyon TL’lik tazminat davası

Son dakika haberi...Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini için TFF'ye 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtı.

Fenerbahçe 'den son dakika açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli kulüp 3 Temmuz'da yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını duyurdu.

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"Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz." ifadelerine verildi.

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