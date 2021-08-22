Trabzonspor 19’luk sol bekin peşinde! Azarovi bombası

Gürcistan Milli Takımı'nda forma giyen Irakli Azarovi'yi gündemine alan Trabzonspor, 2002 doğumlu sol bek konusunda girişimleri sürdürüyor.

Genç oyuncu için kulübüyle resmi görüşmeleri başlatan bordo-mavililer, Dinamo Batumi'nin vereceği cevabı beklerken bir taraftan da ikili ilişkileri kullanarak pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Birçok kulübün peşinde olduğu oyuncu için Gürcistan basını, Batumi'nin genç ismi bir yıl daha takımda tutma düşüncesinde olduğunu ancak Trabzonspor ile görüşmelerin de olumlu ilerlediğini dile getirdi.

Sol bek dışında orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen Azarovi, alt kategorilerde 30 kez Gürcistan Milli Takımı'nda oynadı. A Milli Takım'da da bir kez yer alan oyuncu profesyonel kariyerinde 40 maçta 2 gol+5 asist gerçekleştirdi.