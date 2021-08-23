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Filenin Sultanları doludizgin! Son 16 turuna yükseldik

SPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Filenin Sultanları doludizgin! Son 16 turuna yükseldik

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 4'üncü maçında Finlandiya’yı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 4. maçında Finlandiya'yı da mağlup etti. Finlandiya, grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler grubun son maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Finlandiya

2. Set Sonucu: Türkiye 25-12 Finlandiya

3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Finlandiya

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