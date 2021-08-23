Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU | Aslan son anlarda güldü

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa altıpasta yükselen Luyindama kafayla vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TT STADYUMU YETİŞMEDİ

Galatasaray'ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu. Bu anlamda Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde kendi evlerine kavuşacaklarını belirtmişti. Ancak yine beklenen olmadı, çalışmalar uzadı.