Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU | Aslan son anlarda güldü
Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı Kırmızılılar 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta Feghouli ve Luyindama'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi bildi.
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı. Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.
İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.
13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.
30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda top yandan auta çıktı.
57. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar sokulan Lobjanidze'nin vuruşunda, Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
59. dakikada Boey'in sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Diagne zor pozisyona rağmen meşin yuvarlağa gelişine iyi vurdu. Kaleci Munir, dar açıdan gelen topu güçlükle önledi.
71. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin ortasında Diouf'un kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.
88. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa altıpasta yükselen Luyindama kafayla vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.
Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
TT STADYUMU YETİŞMEDİ
Galatasaray'ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu. Bu anlamda Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde kendi evlerine kavuşacaklarını belirtmişti. Ancak yine beklenen olmadı, çalışmalar uzadı.
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