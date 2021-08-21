Galatasaray için bomba iddia: Coulibaly Aslan olabilir

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Mostafa Mohamed'in formsuzluğu, Radamel Falcao ile yolların ayrılma planı nedeniyle bir forvet transferi yapabileceği ve bu doğrultuda Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtilen Galatasaray, Fransa'da Nantes forması giyen Kalifa Coulibaly için de devreye girdi.

La Tribune Nantaise ve MSV Foot'un haberine göre Galatasaray, Coulibaly için bir görüşme gerçekleştirdi. Kalifa Coulibaly'nin Nantes'ta tartışma yaratan maaşından vazgeçmek istemediği belirtiliyor. Fakat bu ücret düzeyinin Galatasray için çok sorun teşkil etmeyeceği de aktarılmakta.