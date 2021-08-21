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Galatasaray için bomba iddia: Coulibaly Aslan olabilir

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Giriş Tarihi: 21.08.2021
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Galatasaray için bomba iddia: Coulibaly Aslan olabilir

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray için bomba transfer iddiası... Nantes'ta transferi büyük problem haline gelen ve maaşı nedeniyle yolların ayrılması planlanan Kalifa Coulibaly için Galatasaray'ın devreye girerek transfer için bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Mostafa Mohamed'in formsuzluğu, Radamel Falcao ile yolların ayrılma planı nedeniyle bir forvet transferi yapabileceği ve bu doğrultuda Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtilen Galatasaray, Fransa'da Nantes forması giyen Kalifa Coulibaly için de devreye girdi.

La Tribune Nantaise ve MSV Foot'un haberine göre Galatasaray, Coulibaly için bir görüşme gerçekleştirdi. Kalifa Coulibaly'nin Nantes'ta tartışma yaratan maaşından vazgeçmek istemediği belirtiliyor. Fakat bu ücret düzeyinin Galatasray için çok sorun teşkil etmeyeceği de aktarılmakta.

NANTES MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

2017'de Gent'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kalifa Coulibaly, Fransız ekibinden bonuslar hariç aylık 125 bin Euro kazanıyor. Malili oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekken Nantes, bu maaş yükünden transfer dönemi bitmeden bu yaz içinde kurtulmak istiyor.

30 yaşındaki golcü için Belçika ekibi Antwerp'in de devrede olduğu ifade edilmekte.

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