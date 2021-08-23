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Erman Toroğlu'ndan bomba yorum: Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa...

SPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Erman Toroğlu’ndan bomba yorum: Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa...

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2.haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe'nin eksiklerine dikkat çekerek, ''Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa duman olur." dedi.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa... FENERBAHÇE, TRABZONSPOR GİBİ BİR TAKIMLA OYNASA...

Toroğlu son derece çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin eksikliklerine dikkat çeken Toroğlu, ''Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa duman olur.'' dedi.

Fenerbahçe Antalyasporu iki golle geçti FENERBAHÇE ANTALYASPOR'U İKİ GOLLE GEÇTİ
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