Cengiz Ünderli Marsilya'ya şok! Nice maçında saldırıya uğradılar
Son dakika... Fransa Ligi'nde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını Marsilya, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Marsilya'nın yıldız ismi Payet'in kendisine atılan şişeyi taraftarlara geri atması sonrası olaylar çıktı. Nice taraftarları sahaya indi, mücadele yarıda kaldı. Hakem olayların ardından maçı yeniden oynatma kararı aldı. Nice sahaya çıkarken, Marsilya mücadeleye çıkmadı. Hakem bir süre bekledikten sonra karşılaşmayı bitirdi.
Son dakika... Fransa Ligi'nin 3. haftasında Marsilya, Nice'e konuk oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın 1-0 geride olduğu mücadelede olaylar çıktı. Maç yarıda kaldı. İşte detaylar...
Müsabakanın 75. dakikasında Marsilya'nın yıldızı Payet, kendisine atılan şişeyi Nice tribünlerine geri fırlatınca olay çıktı. Nice taraftarları sahaya indi, hakem maçı durdurdu.
Sahaya inen taraftarlar bazı futbolculara saldırdı. İki takım futbolcularının yanı sıra taraftarlar ile futbolcular arasında da yumruklaşmalar oldu.
İki takım futbolcuları ve hakamler soyunma odasının yolunu tuttu. Hakem daha sonra mücadeleyi oynatma kararı aldı.
Hakemler ve Nice futbolcuları sahaya çıkarken, Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmadı.
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