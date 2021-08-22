Fenerbahçe: 2 - Antalyaspor: 0 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe son anlarda güldü

85'inci dakikada Tisserand'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Szalai kafayı vurdu, Boffin topu kornere çeldi.

88'inci dakikada deplasman ekibi gole çok yaklaştı. Kenardan gelen ortada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz'in şutunu Altay çeldi. Hakan Özmert önüne düşen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Son olarak topu bir kez daha önünde bulan Gökdeniz'in şutu direği sıyırarak auta gitti.

89'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, yerden ceza sahası yayına kesti. Ceza sahası yayında topu önünde bulan Zajc'ın plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Antalyaspor'un hücumu sonrasında kontra atağa çıkan Mesut Özil, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Valencia'ya aktardı. Valencia meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-0. Antalyasporlu oyuncular bir önceki pozisyonda penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan bir uyarı gelmemesiyle golü geçerli saydı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.