Beşiktaş'ta büyük kriz! Tam 75 milyon TL'lik ödeme yapılıyor
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın başı takımda düşünmediği yabancı oyuncularla belada. Kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas gibi isimler aldıkları yüksek maaşlar nedeniyle ayrılmak istemiyor. Beşiktaş yönetimi, toplam maliyeti 75 milyon TL'yi bulan 3 futbolcu için çare arıyor.
Kadrosunu son olarak Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Beşiktaş, bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili yoğun bir çaba harcıyor.
Teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile yolları ayırmak için çalışan Siyah-Beyazlı yönetim, şu an için bu 3 isim için istenilen tekliflerin gelmemesi sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor.
Kısa bir süre önce kadro dışı kalan ve senelik maliyeti 4.2 milyon Euro (42 milyon TL) olan Adem Ljajic'e gelen tekliflerin oyuncunun Beşiktaş'ta kazandığı rakamın 4'te 1'inden dahi az olduğu ortaya çıktı.
30 yaşındaki futbolcunun bu yüzden ayrılık için şimdilik kapıları kapattığı belirtildi.
Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine giren ve gelecek yıl için garanti ücret olarak 1.8 milyon Euro (18 milyon TL) alacak olan Jeremain Lens'e ise şu ana kadar tek teklif Karagümrük'ten geldi.
İstanbul ekibi oyuncunun maaşının 350 bin Euro'luk kısmını teklif ederken, Lens ise ancak kalan 1 milyon 450 bin Euro'nun Beşiktaş tarafından karşılanması durumunda takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.
Siyah-Beyazlılar'ın bir başka sorunlu yabancı oyuncusu Douglas da henüz takımla bağlarını koparabilmiş değil.
Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon Euro alan Douglas'ın da gelen tekliflerin kendisini tatmin etmemesi sebebiyle başka bir takıma imza atmadığı biliniyor.
1 yıllık toplam maliyetleri 7.5 milyon Euro (75 milyon TL) olan ve takımda düşünülmeyen bu 3 futbolcunun maaşları Beşiktaş'ın üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.
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