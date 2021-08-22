Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli A Haber’de!

Olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Busenaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

İlk önce insanlara öncü olmak için gittim Tokyo'ya. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak için. Altın madalya 13 senenin bir meyvesi. Ülkemizdeki olaylar bizi çok üzdü gerçekten. Kendi kendime dedim ki "Ya Buse sen oraya gidip ne yapabilirsin ki üzülmek bir yere kadar. Haberleri takip ediyorduk ama bir müddet sonra sosyal medyaya bakmamaya çalıştım. Sonra dedim ki "Bayrağını en iyi şekilde temsil edip insanları mutlu edebilirsin. Altın madalyayı alıp insanları mutluluktan ağlatabilirsin". Beni gören herkes diyor ki "Ağlattın bizi" ben de ağladım ama mutluluktan ağladım. Keşke herkes mutluluktan ağlasa. Çok mutluyum insanları mutluluktan ağlatabildiğim için.

RÜYALARIMI SÜSLEYEN TEK MADALYA BUYDU

Ben bütün şampiyonlukların tadına vardım. 5 kez Avrupa Şampiyonu oldum, 3 kez Dünya Şampiyonu oldum ama kariyerimde bir Olimpiyat Şampiyonluğu eksikti. Oraya gidene kadar çok zorlanıyoruz. Haddinden fazla zorlanıyoruz ama oraya gidince o bilinçle gidiyoruz. Taşıdığım bayrağın sorumluluğuyla oraya gidiyorum. Herkesin mental olarak zor zamanlar geçirdi. Olimpiyatların ertelediğinde ben duyduğumda iyi mi oldu kötü mü oldu diye kendi kendime soruyordum ama her şeyde bir hayr vardır. En güzeli oldu. İyi ki ertelenmiş iyi ki oraya gitmişim. İyi ki o madalyayı kazanmışım ve İstiklal Marşımızı okutmuşum. Gerçek duygular bunlar. Hani "nasıl hissediyorsun?" diye soruyorlar ben her seferinde inanılmaz diyorum. Hala böyle rüyadaymışım gibime geliyor. Rüyalarımı süsleyen tek madalya buydu. Bunu aldım ve geldim. 13 sene hizmet ettim ve meyvesini altın madalya ile aldım.

SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Öncelikle ekibime ve Cahit hocama teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buraya geldim. Herkes bu madalyanın bu yüzünü görüyor ama arkasında olan fedakarlığı emeği görmüyor. Onlara bir kez daha saygıyla önlerinde eğiliyorum. Çünkü emekleri çok büyük Tabi ki kulübüm Trabzonspor onlar her zaman yanımdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaten 2013 senesinde bir mitingine gitmiştim. Dünya Şampiyonu olduktan sonra "Bana hedefin ne diye? sormuştu. Ben o zaman küçücük bir çocuktum 2013 senesinde "Olimpiyat madalyasını alıp ülkeme gelmek" demiştim. O da söz mü demişti ben de söz demiştim. Ona karşı sözümü tuttuğum için de mutluyum. Sözlerini tutup bir Buse olarak geldim. Dedeme karşı da bir sözüm vardı rahmetli oldu.

ÇOK İSTERSENİZ BAŞARI KAÇINILMAZ OLUYOR

Bir şeyi gerçekten çok isterseniz. Hayatınızı o işe araç olarak değil de amaç olarak sergilerseniz başarı kaçınılmaz olur. Ben çok istedim. Yaptığım işe saygı duydum. Ameliyat oldum ama hiç pes etmedim. Küçük çocuklar görüyorum böyle bana gururla bakan gözleri parlayan ne mutlu bana ki onlara öncü bir lider oluyorum. İnşallah benim gibi altın madalyayı kazanıp gelirler. Bunun arka planında çok çalışma ve çok isteme var. Haftada 6 gün çalışıyorum. Hepsi çift Perşembe tek Pazar günü de dinlenme oluyor. Haftalık 20 saati geçiyor. Büyük bir emek var büyük bir alın teri var. Ben bir antrenmanda 5-6 tişört değiştiriyorum. Bazen kalmıyor Cahit hocanın tişörtlerinden alıyorum. Gerçekten çok isterseniz sonuna kadar başarı kaçınılmaz oluyor.

BUSENAZ NASIL BİRİSİ?

Çok sert yapım olduğunu düşünüyorlar. Ben ringin içinde agresif olabiliyorum sinirli olabiliyorum. Tuttuğunu koparan inatçı bir yapım var. Gerçekten dışarıda dünya tatlısı biriyim. Göğsümdeki bayrağı en yukarıda görmek bana her şeyi unutturuyor.

2024'TE DE MADALYANIN RENGİ SARI OLSUN

İlk tatil yapıp sonra çalışmalara başlayacağız. Paris'ten de bizden büyük beklenti var. Ben inanıyorum. 2 veya 3. Altın madalya gelmesin. Üstüme yük olarak tanımlıyorlar ama ben onu gurur olarak tanımlıyorum. Yoluma devam etmek istiyorum. İnşallah 2024'te de madalyanın rengi sarı olsun.

PES EDEN BİRİSİ OLMADIM

Önümüzde bayanlarda böyle rol model yok. Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları yaşamış Gülsüm Tatar var. Onu model alıyorduk ama daha çok erkeklerden rol model alıyorum. Mesela en önemlisi benim hocam. Onu rol model alıyorum. Oyun tarzımı ona göre belirliyorum. Biraz agresif bir yapım var. İlk raundu kaybetse bile her zaman üstüne koya koya almış gibi devam eden bir Buse var. Pes eden biri olsam karşınızda olamazdım.

ÇOK MUTLUYUM ÇOK GURURLUYUM

Tam bir Buse'yi sergileyemedim. Rakiplerim nasıl oynayabilirim diye değil Buse'yi nasıl oynatamam diye çıkıyorlar. Çok sarılıyorlar. 80'den fazla milli maçım var. Hiç birinde saçım açılması ama sen gel finalde açıl. Rakipler beni oynatmıyor. Çok istiyordum almak. Stil olarak Mike Tyson'a benzetiyorlar. Çok duygulandım. İlk defa İstiklal Marşı okurken ağladım. Çok mutluyum çok gururluyum.

İLKLERİN OLİMPİYATI OLDU

Hangi kulüpten olursak olalım. Bu ülkede yaşayan herkes bizim bayrağımızın en zirveden sergilenmesini istiyor. Biz oraya gittik farklı spor dalları var hep birlik olduk. İlklerin olimpiyatı oldu. Çok mutluyuz. Bir şeylere öncü olabiliyoruz. Bu gurur hepimizin.

HER ZAMAN SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN

Her zaman sevdiğiniz işi yapın. Hayallerinizin peşinden koşun. Siz yorulmazsanız o hayallerinizi yorup siz onlara zaten kavuşacaksınızdır.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU BUSENAZ SÜRMENELİ A SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU