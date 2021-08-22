Gaziantep FK maçında yere yığılan Beşiktaşlı N’Sakala taburcu edildi

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan N'Sakala, "Bir dakikalığına nefes alamadım. Ardından düştüm. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Bana geçmiş olsun mesajı gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ailem, arkadaşlarım, taraftarlar hepsi çok güzel mesajlar yolladı. Şu anda gayet iyi hissediyorum" dedi.