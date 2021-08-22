Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması: İki oyuncu alma durumumuz var

"UMARIZ BUNDAN SONRASI İYİ OLUR"

"İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Merkez ve kenar oyuncularımızın top kayıpları etken oldu. Ancak ikinci yarıya çok iyi başladık. İçerde çok ciddi konuşma yaptık. Pozisyonlara girdik. O ara golü bulabilirdik. Son bölümde Gaziantep de golü bulabilirdi. Yeni yeni hazırlanıyoruz. Oyuncularımız takıma yeni alışıyor. Henüz sezonun çok başı, umarız bundan sonrası iyi olur.