Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: İki oyuncu alma durumumuz var
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yalçın, iki oyuncu daha alabileceklerini ve özellikle iyi bir Türk oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
Maç sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, transferle ilgili bilgiler de verdi. İşte Yalçın'ın maç sonu açıklamaları:
"UMARIZ BUNDAN SONRASI İYİ OLUR"
"İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Merkez ve kenar oyuncularımızın top kayıpları etken oldu. Ancak ikinci yarıya çok iyi başladık. İçerde çok ciddi konuşma yaptık. Pozisyonlara girdik. O ara golü bulabilirdik. Son bölümde Gaziantep de golü bulabilirdi. Yeni yeni hazırlanıyoruz. Oyuncularımız takıma yeni alışıyor. Henüz sezonun çok başı, umarız bundan sonrası iyi olur.
"2 OYUNCU ALMA DURUMUMUZ VAR"
"Tahminim 2 oyuncu daha alma durumumuz var. Özellikle iyi bir Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü malum, yabancı kuralı. Dünyada başka yerde var mı bilmiyorum. Anlamsız kural. Bugün Batshuayi'yi oyuna alırken işte yerli oyuncu koymak zorundayız. Bu yabancı kuralı çok anlamsız. Çok doğru bulmuyorum."
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