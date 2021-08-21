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Alanyaspor 1-4 Altay MAÇ SONUCU | Altay dört köşe

SPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2021
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Alanyaspor 1-4 Altay MAÇ SONUCU | Altay dört köşe

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2. haftasında Altay, deplasmanda Alanyaspor'u Thiam, Rodriguez, Pinares ve Rayyan'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Altay, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 27. dakikada Khaly Thiam, 32. dakikada Martin Rodriguez, 49. dakikada Cesar Pinares ve 85. dakikada Ahmed Rayyan'ın attığı gollerle 4-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Alanyaspor'un tek golü 67. dakikada Famara Diedhiou'dan gelirken, ev sahibi takımda Efecan Karaca 23. dakikada golün sahibi Diedhiou ise 76. dakikada kırmızı kart gördü.

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