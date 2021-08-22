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Beşiktaş'ın peşinde olduğu Kaan Ayhan Sassuolo'dan ayrılma noktasına geldi

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Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Beşiktaş’ın peşinde olduğu Kaan Ayhan Sassuolo’dan ayrılma noktasına geldi

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş 26 yaşındaki milli oyuncu Kaan Ayhan'ın peşinde. İtalya'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan Hellas Verona maçında yedek kulübesinde oturdu. Ferrari ve Chiriches'in arkasında beklemek isteyen Kaan Ayhan'ın yönetim ile görüşerek ayrılma talebini ileteceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın stoper transferi için şartlarını zorladığı ancak Sassuolo'nun kadroda tutacağını belirttiği Kaan Ayhan, yarın kulüp yetkilileri ile görüşerek ayrılığına izin verilmesini isteyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi Sassuolo'nun Hellas Verona ile karşılaştığı maçta yedek oturan milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu, Ferrari ile Chiriches'in arkasında beklemek istemediği belirtildi.

26 yaşındaki savunmacının kulüp yetkilileriyle yapacağı görüşmede önünün açılmasını talep edeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş, milli stoperi, 1 yıllığına kiralayacak sezon sonu ise maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak.

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