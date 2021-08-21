Gaziantep - Beşiktaş maçında yürekler ağza geldi! N’Sakala’nın sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

YAYINCI KURULUŞ: BİLİNCİ AÇIK

Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti. Bir anda yere yığılan N'Sakala'ya ise ilk müdahaleyi o sırada ısınmak için saha kenarında olan kaptan Necip Uysal yaptı. Tecrübeli futbolcu soğukkanlı hareketleriyle takım arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı.