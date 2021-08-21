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Gaziantep - Beşiktaş maçında yürekler ağza geldi! N'Sakala'nın sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Gaziantep - Beşiktaş maçında yürekler ağza geldi! N’Sakala’nın sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 71. dakikasında fenalaştı. Deneyimli oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre ara verilen mücadele hakem Ümit Öztürk'ün teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasında yürekler ağza geldi.

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı. N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti.

Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi. Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

YAYINCI KURULUŞ: BİLİNCİ AÇIK

Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti. Bir anda yere yığılan N'Sakala'ya ise ilk müdahaleyi o sırada ısınmak için saha kenarında olan kaptan Necip Uysal yaptı. Tecrübeli futbolcu soğukkanlı hareketleriyle takım arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı.

BEŞİKTAŞ'TAN N'SAKALA'NIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLMA

31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuan ilişkin kulbün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

TFF'DEN FABRİCE NSAKALA İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Nsakala'nın en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan N'Skala'nın ilk görüntüsü siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

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