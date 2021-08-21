Gaziantep - Beşiktaş maçında yürekler ağza geldi! N'Sakala'nın sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 71. dakikasında fenalaştı. Deneyimli oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre ara verilen mücadele hakem Ümit Öztürk'ün teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi. Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.
YAYINCI KURULUŞ: BİLİNCİ AÇIK
Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti. Bir anda yere yığılan N'Sakala'ya ise ilk müdahaleyi o sırada ısınmak için saha kenarında olan kaptan Necip Uysal yaptı. Tecrübeli futbolcu soğukkanlı hareketleriyle takım arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı.
BEŞİKTAŞ'TAN N'SAKALA'NIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLMA
31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuan ilişkin kulbün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." denildi.
Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2021
Geçmiş olsun @NsakalaFabrice 🙏 pic.twitter.com/lGIVHQUWVS
TFF'DEN FABRİCE NSAKALA İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Nsakala'nın en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan N'Skala'nın ilk görüntüsü siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
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