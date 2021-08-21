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HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu

Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Temsilcimiz evinde oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Helsinki Football Stadium'da oynayacağı rövanş maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını yine Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic.

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