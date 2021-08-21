HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Helsinki Football Stadium'da oynayacağı rövanş maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını yine Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic.