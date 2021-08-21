21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a güzel haber! Ljajic'e İtalya'dan talip var

Beşiktaş'a güzel haber! Ljajic'e İtalya'dan talip var

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
ABONE OL
Beşiktaş’a güzel haber! Ljajic’e İtalya’dan talip var

Son dakika spor haberleri... Ljajic transferinde flaş gelişme! Beşiktaş’ta istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro dışında bıraktığı Sırp orta saha Adem Ljajic’e talip çıktı. İşte tüm ayrıntılarıyla olası Ljajic transferi...

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışında bıraktığı Sırp orta saha Adem Ljajic'e talip çıktı.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre İtalyan Ligi ekiplerinden Sampdoria, Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira transferi sonrasında artan harcama limitleri nedeniyle Ljajic'ten kurtulmak istiyor.

SAMPDORIA İSTİYOR
Siyah-Beyazlı Yönetimin Sampdoria'ya Adem Ljajic transferi için kolaylık sağlaması bekleniyor.

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra istikrarsız futboluyla gözden düşen Sırp oyuncu, yeni sezonda da takımda düşünülmüyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kartal, tecrübeli oyuncunun transferi için 2019 yılında Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeme yapmıştı.

Siyah-Beyazlılar'da en çok kazanan oyunculardan olan Adem Lajaic'in yıllık kazancı 3.5 milyon Euro. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig kariyerinde 73 karşılaşmada 16 gol atarken 22 de asiste imza attı.

Yalçın’dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11’de olacak mı? YALÇIN'DAN FLAŞ KARAR! YENİ YILDIZLAR İLK 11'DE OLACAK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA