Sezonun ilk galibiyeti! Kasımpaşa 2-0 Giresunspor | Maç sonucu ÖZET

KASIMPAŞA - GZT GİRESUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET

14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.