Sezonun ilk galibiyeti! Kasımpaşa 2-0 Giresunspor | Maç sonucu ÖZET
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 14. dakikada Nicolai Jorgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok'un golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor'u Nicolai Jorgensen ve Umut Bozok'un golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Bu sezonki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Giresunspor'un ise puanı bulunmuyor.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Giresunspor ise aynı gün saat 21.45'te evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
KASIMPAŞA - GZT GİRESUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan Kasımpaşa'da müsabaka öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lacivert-beyazlı takımın kalesinde Ertuğrul Taşkıran yer aldı.
47. dakikada Douglas'ın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Sergio, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Diabate'nin altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Ali Palabıyık, Sergio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Sadiku, Eysseric (Dk. 61 Travnik), Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ahmet Engin), Hajradinovic, Varga, Jörgensen (Dk. 75 Umut Bozok)
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore (Dk. 46 Sankhare), Flavio, Sergio, Diabate (Dk. 66 Umut Nayir), Balde (Dk. 66 Doukara)
Goller: Dk. 14 Jörgensen, Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Mortadha, Dk. 80 Varga, Dk. 90+1 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 48 Diabate, Dk. 79 Flavio (GZT Giresunspor)
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