Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 MAÇ SONUCU | Kara Kartal Gaziantep’te kayıp

YILDIZLAR SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla Süper Lig'de ilk maçlarına çıktılar. Teixeira 67'de Atibanın yerine, Batshuayi ise 67. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil oldu.