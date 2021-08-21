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Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 MAÇ SONUCU | Kara Kartal Gaziantep'te kayıp

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 MAÇ SONUCU | Kara Kartal Gaziantep’te kayıp

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek bu sezona da iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep FK - Beşiktaş maçında gol sesi çıkmayınca her iki takım da birer puanla yetindi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına çıktı.

Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta aldığı Rizespor galibiyetinin ardından 2. haftayı 4 puanla tamamladı. Öte yandan Erol Bulut'un öğrencileri 2. haftada puanla tanıştı.

YILDIZLAR SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla Süper Lig'de ilk maçlarına çıktılar. Teixeira 67'de Atibanın yerine, Batshuayi ise 67. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.

22. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39. dakikada N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.

50. dakikada konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.

65. dakikada topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

71. dakikada N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.

86. dakikada gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.

90+4. dakikada Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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