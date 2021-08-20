Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan TFF’ye sert sözler: Diz çöktürme çabası var

"MARCAO İLE İLGİLİ TAHKİM KURULUNA İTİRAZDA BULUNMAYACAĞIZ"

Başkan Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şu mesajı vermek istediğini söyledi:

"Geldiğimiz süreçte görüyoruz ki Galatasaray'a karşı TFF içerisinde bir lobi var. Hatta bu bir suç örgütü. Suç örgütüyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Aslında ödenmemesi gereken oyuncunun bonservisinden çok daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır. Daha sonra da disiplin, tahkim kurulu verdikleri cezalarla Galatasaray'a kesilen bu haracı baskıyla ödetmeye çalışmıştır. Galatasaray'dan haraç kesemezsiniz. Adil olmak mecburiyetindesiniz. Bugün itibarıyla Sayın Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulu, Sayın Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile Galatasaray'ın birebir mücadelesi vardır. Eğer federasyon bununla ilgili üzerine düşeni yapmazsa, mücadelemiz TFF ile de olacaktır. Şikayet ettikleri konularla ilgili gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bu Türk futbolu için önemlidir. Birçok takım bu haksızlıklara uğruyor ama Galatasaray'a bildiğiniz bir operasyon yapılıyor. Bundan sonra verecekleri tüm cezalar için hukuk yoluna gideceğiz. Biz Marcao'ya verilen Disiplin Kurulu cezasının hukuk dışı olduğunu düşünsek de Disiplin Kuruluyla ortak çalıştığını düşündüğümüz Tahkim Kuruluna Marcao ile ilgili itirazda bulunmayacağız."

TFF ve kurullarının Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştığının farkında olduklarının altını çizen Elmas, "Galatasaray bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'ın çözüm odaklı iradesini zaaf olarak görmeyin. Galatasaray bundan sonra bütün bu olayların takipçisidir. Galatasaray'a haksız cezalar veren, Galatasaray'ın altını oyan her kişi, bedel öder. Galatasaray olarak bu bedeli ödetmek için hukuk içerisinde hem ülke içinde hem de yurt dışında spor hukuku ile insan hakları çerçevesinde süresi ne olursa olsun mücadelemizi yapacağız." şeklinde konuştu.

Burak Elmas son olarak, bugün itibarıyla TFF'ye gösterdikleri samimi duruşun karşılığı gelene kadar, Galatasaray Spor Kulübü olarak ilişkilerini ihtiyaç olan yazışma seviyesine indirdiklerini de sözlerine ekledi.