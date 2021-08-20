Filenin Sultanları doludizgin! İkide iki yaptık
Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.
3-0 KAZANDIK
Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.
Öte yandan başhakem Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaştı ve maça bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra maça devam edemedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde ikinci hakem Alman Sabine Witte, başhakemlik görevini üstlendi.
1. SET: Türkiye 25-14 Ukrayna
2. SET: Türkiye 25-19 Ukrayna
3. SET: Türkiye 26-24 Ukrayna
MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
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