Filenin Sultanları doludizgin! İkide iki yaptık

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

Öte yandan başhakem Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaştı ve maça bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra maça devam edemedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde ikinci hakem Alman Sabine Witte, başhakemlik görevini üstlendi.

1. SET: Türkiye 25-14 Ukrayna

2. SET: Türkiye 25-19 Ukrayna

3. SET: Türkiye 26-24 Ukrayna

MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye