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Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya PFDK'dan 8 maç ceza

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’ya PFDK’dan 8 maç ceza

Son dakika haberleri... Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, PFDK tarafından 8 maç sahalardan men edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.

Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.

TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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