Galatasaray Marcao için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao kadro dışı bırakıldı
Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attıktan sonra yumruklar savuran Marcao için karar verildiği duyuruldu. İşte detaylar...
Galatasaray Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonrasında yumruk atan oyuncusu Marcao için kararını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.
2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
FATİH TERİM VE KEREM AKTÜRKOĞLU NE KONUŞTU?
Giresunspor Galatasaray maçında istenmeyen anlar yaşandı. Sarı kırmızılı ekibin iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında 61. dakikada yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu. Maçın hakemi kavga sonrası Marcao'yu oyundan atarken, Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyun dışına aldı.
Saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu'na sarılan Fatih Terim genç oyuncuyla kavga hakkında kısa süre konuştu.
Kerem'in "Sus işareti yaptım kafa atıyor hocam" dediği anlaşılırken, tecrübeli teknik adam da genç oyuncuya sarılarak kendisini teselli etti.
PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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