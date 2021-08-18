Galatasaray Marcao için kararını verdi! Kerem Aktürkoğlu’na yumruk atan Marcao kadro dışı bırakıldı

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.