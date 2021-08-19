Galatasaray'da kriz: Arda Turan'dan Marcao'ya tepki
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının yankıları sürüyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan da olaya büyük tepki gösterdi.
Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atmasıyla sarsılan Galatasaray'da konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor.
Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao'nun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi.
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.
SİNİRLE SOYUNMA ODASINA GİRDİ
Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi. "Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.
Uruguaylı kaleci de "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?
- YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?