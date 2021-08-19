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Galatasaray'da kriz: Arda Turan'dan Marcao'ya tepki

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Giriş Tarihi: 19.08.2021
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Galatasaray’da kriz: Arda Turan’dan Marcao’ya tepki

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının yankıları sürüyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan da olaya büyük tepki gösterdi.

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atmasıyla sarsılan Galatasaray'da konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından da yumruk atan Marcao'nun takımdan uzak tutulması büyük bir kavganın önüne geçti. Giresunspor maçının ardından soyunma odasına bağırarak giren kaptan Arda Turan, Muslera'ya da şok bir tepki gösterdi.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü.

SİNİRLE SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi. "Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu.

Uruguaylı kaleci de "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.

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