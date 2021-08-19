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Son dakika: PFDK Bursaspor’a para cezası verdi

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Son dakika: PFDK Bursaspor’a para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a toplamda 61 bin TL para cezası verdi. (SON DAKİKA SPOR HABERİ)

SON DAKİKA: TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün, 15.08.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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