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Danimarka'da beraberlik: Randers 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Danimarka’da beraberlik: Randers 1-1 Galatasaray MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Danimarka Ligi'nde lider konumda yer alan Randers ile karşı karşıya geldi. Randers-Galatasaray maçını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzano yönettiği karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan ve Hollanda temsilcisine elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u eleyen Aslan, play-off turunda Danimarka liginde yoluna namağlup devam eden Randers ile karşı karşıya geldi.

KEREM GOLÜNÜ YİNE ATTI

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar üstünlüğü koruyamayarak 54. dakikasında Lauenborg'in kaydettiği golle 1-1'e razı oldu.

Rövanş mücadelesi 26 Ağustos Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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