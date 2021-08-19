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Trabzonspor: 1 - Roma: 2 MAÇ SONUCU | Fırtına salladı ama yıkamadı

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Trabzonspor: 1 - Roma: 2 MAÇ SONUCU | Fırtına salladı ama yıkamadı

UEFA Konferans Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç'in Molde FK takımını eleyen temsilcimiz Trabzonspor, İtalyan devi Roma'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Trabzonspor'un tek golü yeni transfer Cornelius'tan geldi.

UEFA Konferans Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç'in Molde FK takımını eleyen temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya geldi.

Trabzonspor - Roma maç özeti izle! TRABZONSPOR - ROMA MAÇ ÖZETİ İZLE!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Nwakaeme sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen yanından kaleye şutunu çekti, Patricio topu kontrol etmeyi başardı.

18'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Uğurcan kaleye yönelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı, ceza sahası yayının hemen solundan Veretout önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak top yandan dışarıya çıktı.

22'nci dakikada Nwakaeme sol çaprazda topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Patricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

32'nci dakikada Hamsik'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Patricio iki hamlede kontrol etti.

44'üncü dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.

55'inci dakikada Mkhitaryan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pellegrini arka direkte boş kaldı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

TRABZONSPOR: 0 - ROMA: 1 GOLÜ İZLE

64'üncü dakikada Peres'in sağ kanattan altıpasın gerisine açtığı ortada iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

65'inci dakikada Nwakaeme'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinde yaptığı vuruşta Patricio topu kontrol etmeyi başardı.

69'uncu dakikada Nwakaeme ceza sahası içerisinde topu sağına çekip vuruşunu yaptı, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yeniden Nwakaeme önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak bu kez meşin yuvarlak yandan auta gitti.

TRABZONSPOR: 1 - ROMA: 1 GOLÜ İZLE

TRABZONSPOR: 1 - ROMA: 2 GOLÜ İZLE

81'inci dakikada Zaniola'nın sağ kanattan ortasında arkada direkte topa iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Devamında meşin yuvarlağı ön önünde bulan Shomurodov vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+2'nci dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda Patricio meşin yuvarlağı direğin dibinde yatarak kontrol etti.

Karşılaşma 2-1 Roma'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 138. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.

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