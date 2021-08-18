19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Kaan Ayhan için formül arayışında

Beşiktaş Kaan Ayhan için formül arayışında

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2021
ABONE OL
Beşiktaş Kaan Ayhan için formül arayışında

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından Beşiktaş, yabancı kuralı gereği kadrosundaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmak için gözünü Milli yıldız Kaan Ayhan'a dikti. Kiralama teklifi geri çevrilen yönetim, 26 yaşındaki stoperi bonservisiyle almak için İtalyan kulübüne teklif hazırlığında.

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için büyük bir çalışma başlatmıştı.

Sırasıyla; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi transferlerini açıklayan yönetim, stoperde de bombayı patlatmak istiyor.

Teknik ekibin, stoper bölgesine ek olarak sağ bek ve ön libero hattında oynama özelliği sebebiyle ısrarla istediği Kaan Ayhan için temaslar hızlandı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo'ya yaptığı kiralama önerisi geri çevrilen idareciler, 26 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almaya karar verdi.

KONUŞULAN RAKAM 6 MİLYON EURO
Bu doğrultuda teklif hazırlığında bulunan yönetim, 6 milyon euroluk bonservis talebi olduğu konuşulan kulübe, taksitli ödemek koşuluyla bu miktara yakın bir öneride bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Başarılı futbolcunun babası Erol Ayhan, önceki gün açıklamada, "Oğlumun Sassuolo'yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye'den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo'yla anlaşılırsa Kaan Türkiye'de oynamak ister. Neden olmasın" sözleriyle Kartal'a yeşil ışık yaktıklarını göstermişti.

Kaan Ayhan hamlesi! İtalyan ekibine teklif yapıldı KAAN AYHAN HAMLESİ! İTALYAN EKİBİNE TEKLİF YAPILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA