Beşiktaş Kaan Ayhan için formül arayışında

KONUŞULAN RAKAM 6 MİLYON EURO

Bu doğrultuda teklif hazırlığında bulunan yönetim, 6 milyon euroluk bonservis talebi olduğu konuşulan kulübe, taksitli ödemek koşuluyla bu miktara yakın bir öneride bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Başarılı futbolcunun babası Erol Ayhan, önceki gün açıklamada, "Oğlumun Sassuolo'yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye'den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo'yla anlaşılırsa Kaan Türkiye'de oynamak ister. Neden olmasın" sözleriyle Kartal'a yeşil ışık yaktıklarını göstermişti.