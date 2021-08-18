F1’de korkunç cinayet! Kıskançlık krizi dehşetle sonlandı

Belçika'da işlenen bir çifte cinayet ve intihar vakası manşetlere taşınınca sadece ülkeyi değil dünyayı sarstı. Belçika'nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, kendisini kıskanan kocası tarafından öldürüldü.

51 yaşındaki Nathalie Maillet, Belçika'nın Gouvy şehrindeki evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Maillet'nin yanında sevgilisi olduğu iddia edilen 53 yaşındaki Ann Lawrence Durviaux da vardı.