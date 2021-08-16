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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'a Jerome Boateng şoku

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Giriş Tarihi: 16.08.2021
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’a Jerome Boateng şoku

Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı. Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı.

Beşiktaş 'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı. Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon euroluk talebi Kartal'ın bütçesini aştı.

Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.

Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda DÜNYACA ÜNLÜ STOPER KARTAL YOLUNDA
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