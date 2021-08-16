Trabzonspor lige Malatya’da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

6 MAÇ 7 GOL 8 ASİST

Bakasetas oynadığı 6 maçta 1 gol atıp, 6 asistle de yıldızlaşırken, Nwakaeme 2 gol, 2 asist, Gervinho ve Djaniny de 2 kez ağları sarstı. Üstelik bu ekibe bir de Andreas Cornelius katıldı.