Trabzonspor lige Malatya'da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri
Cuma akşamı başlayan Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor perdeyi Malatya'da açıyor. Yaz döneminde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor lige 3 puanla başlamak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri.
Ligin en etkili hücum hatlarından biri olan Trabzonspor'un golcüleri, gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti.
Trabzonspor'un hücumcuları, gol ve asistlerle yeni sezona başlamayı hedefliyor.
6 MAÇ 7 GOL 8 ASİST
Bakasetas oynadığı 6 maçta 1 gol atıp, 6 asistle de yıldızlaşırken, Nwakaeme 2 gol, 2 asist, Gervinho ve Djaniny de 2 kez ağları sarstı. Üstelik bu ekibe bir de Andreas Cornelius katıldı.
Fırtına'ya gelmeden evvel Parma'nın idmanlarına katılan ve hazır olan Danimarkalı futbolcunun yeni sezona başlamak için sabırsız olduğu kaydedildi.
YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacaK.
YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi
- KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?