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Trabzonspor lige Malatya'da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

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Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Trabzonspor lige Malatya’da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

Cuma akşamı başlayan Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor perdeyi Malatya'da açıyor. Yaz döneminde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor lige 3 puanla başlamak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri.

Ligin en etkili hücum hatlarından biri olan Trabzonspor'un golcüleri, gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti.

Trabzonspor'un hücumcuları, gol ve asistlerle yeni sezona başlamayı hedefliyor.

6 MAÇ 7 GOL 8 ASİST

Bakasetas oynadığı 6 maçta 1 gol atıp, 6 asistle de yıldızlaşırken, Nwakaeme 2 gol, 2 asist, Gervinho ve Djaniny de 2 kez ağları sarstı. Üstelik bu ekibe bir de Andreas Cornelius katıldı.

Fırtına'ya gelmeden evvel Parma'nın idmanlarına katılan ve hazır olan Danimarkalı futbolcunun yeni sezona başlamak için sabırsız olduğu kaydedildi.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacaK.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mert, Wallace, Semih, Hafez, Mallan, Aabid, Adem, Kubilay, Mustafa, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

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