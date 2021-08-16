Galatasaray’ın Ryan Donk planı ortaya çıktı! Galatasaray taraftarı vefasızlık olarak görüyordu

1 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.

BEKLEMEYE GEÇTİ

Başta Karagümrük ve Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Donk, Galatasaray'ın kendisi için vereceği karar netleşmediği için beklemeye geçmiş durumda.