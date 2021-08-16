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Galatasaray'ın Ryan Donk planı ortaya çıktı! Galatasaray taraftarı vefasızlık olarak görüyordu

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Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Galatasaray’ın Ryan Donk planı ortaya çıktı! Galatasaray taraftarı vefasızlık olarak görüyordu

Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes'e henüz yeni kontrat önermezken, her iki isim için de ayrılık mesajı yayınlamadı. Galatasaraylı taraftarlar bu yaklaşımı vefasızlık olarak görürken, yönetimin iki isim için farklı bir planının olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes için veda mesajı yayınlamaması tepki çekmişti. Taraftarlar bu tavrı 'vefasızlık' olarak değerlendirirken, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

STOPER İHTİYACI DOĞACAK

Ancak alınan bilgilere göre yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.

1 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.

BEKLEMEYE GEÇTİ

Başta Karagümrük ve Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Donk, Galatasaray'ın kendisi için vereceği karar netleşmediği için beklemeye geçmiş durumda.

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