Galatasaray'ın Ryan Donk planı ortaya çıktı! Galatasaray taraftarı vefasızlık olarak görüyordu
Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes'e henüz yeni kontrat önermezken, her iki isim için de ayrılık mesajı yayınlamadı. Galatasaraylı taraftarlar bu yaklaşımı vefasızlık olarak görürken, yönetimin iki isim için farklı bir planının olduğu öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes için veda mesajı yayınlamaması tepki çekmişti. Taraftarlar bu tavrı 'vefasızlık' olarak değerlendirirken, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.
STOPER İHTİYACI DOĞACAK
Ancak alınan bilgilere göre yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.
1 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.
BEKLEMEYE GEÇTİ
Başta Karagümrük ve Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Donk, Galatasaray'ın kendisi için vereceği karar netleşmediği için beklemeye geçmiş durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu ürünler yarı fiyatına satılıyor! A101'den %50'ye varan indirim kampanyası! Ağustos ayı boyunca...
- İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2021 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman yapılacak?
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi