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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda

Yaz transfer sezonunun en hızlı takımı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna birbirinden güçlü isimleri katmaya devam ediyor. Alex Teixeira'yı İstanbul'a getirmeyi başaran siyah beyazlı yönetim dünyaca ünlü Belçikalı golcü Michy Batshuayi de takıma kazandıracak. Kaleci transferinde Mert Günok'la haftaiçi sözleşme imzalayacak yönetim, stoper hattında da bir başka ünlü yıldızı İstanbul'a getirecek. İşte son durum...

Giriş Tarihi: 15.08.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 11:23
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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda

Beşiktaş, golcü transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin 27 yaşındaki oyuncusu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi. Çaykur Rizespor'u 3 golle yendikleri maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bir aksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur" açıklamasını yapınca, taraftar da heyecanlandı.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda
Siyah-beyazlı yönetim ise transferi erken bitirmek için gece yarısı operasyonu yaptı. Rize maçı sonrası Belçikalı golcünün transferi için resmi evraklar hazırlandı ve vakit kaybetmeden kulübüne gönderildi.
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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu en geç hafta ortası İstanbul'a getirmek istiyor. Chelsea, Batshuayi'nin 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesini uzatacak ardından Beşiktaş'a kiralık olarak gönderecek.
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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda

TRANSFERİN MELİYETİ BELLİ OLDU!

Kartal, bu transfer için kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmede 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var ama mecburi değil.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda

Siyah-beyazlılar yıldız golcüye 3 milyon Euro civarında bir rakam ödeyecek ve aynı zamanda sözleşmesinde başarı bonusları yer alacak.