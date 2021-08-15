Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Dünyaca ünlü stoper Kartal yolunda

Yaz transfer sezonunun en hızlı takımı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna birbirinden güçlü isimleri katmaya devam ediyor. Alex Teixeira'yı İstanbul'a getirmeyi başaran siyah beyazlı yönetim dünyaca ünlü Belçikalı golcü Michy Batshuayi de takıma kazandıracak. Kaleci transferinde Mert Günok'la haftaiçi sözleşme imzalayacak yönetim, stoper hattında da bir başka ünlü yıldızı İstanbul'a getirecek. İşte son durum...

Giriş Tarihi: 15.08.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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